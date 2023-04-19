شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني عراقي يعلن هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق عقب اتهامات بالفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي، مساء الثلاثاء، بهروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق من أحد مراكز شرطة في بغداد.

وقال المصدر - في حديث لـ "السومرية نيوز" - إن "سعد كمبش هرب من مركز شرطة داخل المنطقة الخضراء عبر سيارة مدنية"، دون أن يشير المصدر عن المزيد من التفاصيل.

وتمكنت القوات الأمنية، في شهر مارس الماضي، من اعتقال كمبش، على خلفية ملفات فساد واتهامات قضائية.

يذكر أن هيئة النزاهة الاتحادية قالت في وقت سابق إن "الفريق المساعد للهيئة العليا لمكافحة الفساد تمكن من تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بحق رئيس ديوان الوقف السني؛ جراء المخالفات المرتكبة والخروقات المالية، ومنها المتعلقة بعقد شراء فندق بـ 47 مليار دينار وتأجيره للجهة المالكة".