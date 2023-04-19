شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة والسعودية تبحثان جهود السلام في اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في مكالمة هاتفية الثلاثاء، دور السعودية المستمر في المحادثات مع الحوثيين وجهود السلام اليمنية الجارية.