شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودى يبحث مع "أبو مازن" مستجدات الأوضاع فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأربعاء، مع رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.