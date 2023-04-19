1.26 مليون مستفيد من خدمات النقل الترددى بالمسجد النبوى خلال رمضان

القاهرة - سامية سيد -

ذكرت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، أنه تم تقديم خدمات النقل الترددي لأكثر من 1.26 مليون مستفيد ضمن منظومة حافلات المدينة لنقل المصلين والزوار من وإلى المسجد النبوي الشريف خلال الفترة من 1 إلى 27 رمضان الجاري 1444هـ.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن الهيئة سخرت أسطول الحافلات لخدمة الأهالي والزوار عبر 6 مسارات رئيسية، فيما شرعت في رفع مستوى الطاقة التشغيلية خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم من خلال التوسع في ساعات العمل لتنفيذ الخدمة الترددية للمستفيدين يومياً إلى ما بعد أداء صلاة القيام بنصف ساعة، بهدف تحقيق سهولة الوصول إلى المسجد النبوي وتعزز انسيابية الحركة المرورية في نطاق المنطقة المركزية.

وفي سياق متصل، كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الأبواب بالمسجد الحرام خدماتها على أبواب المسجد الحرام من خلال 1028 موظفا موزعين على 118 باباً خُصصت لاستقبال الزائرين والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك.