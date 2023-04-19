شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 6 فلسطينيين من "نابلس" و"القدس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 6 مواطنين فلسطينيين، من محافظتي "نابلس" و"القدس"، بشمال ووسط الضفة الغربية المحتلة، فيما وقعت مواجهات في مدينة "جنين" شمالا، دون اعتقالات.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية في "نابلس"، أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 من بلدتي "يتما" و"قبلان"، فيما اقتحمت قوات مستعربين خاصة مخيم "عسكر" وقامت باعتقال فتى فلسطيني.

وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "العيسوية" وداهمت منزلا، واعتقلت فتى، فيما نصبت حاجزًا في منطقة ضاحية "البريد" في بلدة الرام (خارج الجدار) بغرض التضييق على الأهالي.

وفي محافظة "جنين"، الواقعة إلى الشمال من "نابلس"، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة قباطية وقرية طورة الجنوبيتين.

وذكرت مصادر أمنية في المحافظة، أن قوات الاحتلال شنت حملة تمشيط واسعة في المنطقتين المذكورتين، وسيّرت آلياتها في الشوارع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط بلدتي عرابة وقباطية وخربة الحفيرة، وأشارت إلى أن تلك القوات أعاقت حركة تنقل المواطنين بالقرب من سيلة الظهر، حيث قامت عند الحاجز العسكري المقام قرب موقع مستوطنة "حوميش" المخلاة بتفتيش المركبات، والتدقيق في هويات راكبيها.