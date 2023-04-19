شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصحفيين العرب يطالب السلطات السودانية بحماية الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد الاتحاد العام للصحفيين العرب، الأطراف المتحاربة في السودان بعدم استهداف المباني المدنية والمكاتب التي يعمل بها الصحفيون في الخرطوم، مشيرا إلى أنه تم استهداف مكاتب إعلامية تتبع إحدى الوكالات الصحفية السودانية .

كما ناشد الاتحاد، في بيان أصدره اليوم، كافة الأطراف المتحاربة بالعمل على حماية الصحفيين السودانيين، داعيا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامتهم وحمايتهم .

وأعرب الاتحاد عن قلقه البالغ إزاء الظروف الصعبة التي يعمل في ظلها الصحفيون السودانيون بتغطية الأحداث الجارية الآن في السودان .

من جانبه، أشار الاتحاد العام للصحفيين السودانيين إلى أن الوضع أصبح أكثر خطورة على الصحفيين في محيط القيادة العامة والقصر الجمهوري الذي يشهد معارك شرسة، وطالب بعدم نشر صور الضحايا والأسرى والجرحى لتعارضها مع الأعراف المهنية والقوانين الدولية بجانب تأجيجها للصراع .

وأوضح أن مؤسسات إعلامية تقع في محيط مناطق الاشتباكات تعرضت للقصف بالرغم من أن المؤسسات الإعلامية هي كيانات مدنية يمنع استهدافها خلال النزاعات المسلحة، في الوقت الذى يجب فيه احترام ما يحرمه القانون الدولي بعدم استهداف المدنيين في مناطق النزاع .