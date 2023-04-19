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الأمن الوطنى العراقى: القبض على 10 متهمين بالإرهاب فى 4 محافظات

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القاهرة - سامية سيد - وأوضح الجهاز في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه نفذ سلسلة عمليات نوعية في محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وبغداد.

وأضاف أنه في محافظة نينوى شمالي العراق توافرت معلومات تؤكد وجود ثلاثة أشخاص من الأهداف المطلوبة في الجانب الأيمن من المحافظة، حيث جرى نصب كمين محكم، ومن خلالهم تم التوصل إلى أحد القياديين في الجانب الأيسر من "نينوي" والذي شغل منصب ما يسمى "عسكري القاطع" وشارك في شن هجمات إرهابية ضد القوات الأمنية.

وتابع: أن القوات الأمنية تمكنت في محافظات الأنبار وصلاح الدين وبغداد وبعد تكثيف الجهد الاستخباري، من إلقاء القبض على ستة متهمين بالإرهاب صادرة بحقهم مذكرات اعتقال قضائية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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