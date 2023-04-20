شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نواب الشعب التونسي يؤكد حرص البرلمان على الاستماع لمختلف الآراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب التونسي ، انفتاح المجلس على مختلف المنظمات الشغيلة في إطار التعددية النقابية، وحرص المؤسسة البرلمانية على الاستماع لمختلف الآراء والتصوّرات والمقترحات وأخذها بعين الاعتبار.



جاء ذلك خلال لقاء بودربالة اليوم الأربعاء مع إسماعيل السحباني الأمين العام لاتحاد عمال تونس ورشاد النموشي الأمين المساعد حيث تم تبادل وجهات النظر بخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد والمسؤولية المشتركة التي تضطلع بها مختلف الأطراف في نجاح المسار التنموي ودفع عجلة الاقتصاد ومواجهة مختلف التحديات المطروحة.



وشدّد على أهمية العمل كقيمة أساسية من القيم الحضارية والاجتماعية التي تبرز من خلالها مكانة الفرد في المجتمع ، مشيرا إلى الدور الذي تضطلع به مختلف المنظمات المهنية في الدفاع عن حقوق العمال بالفكر والساعد بهدف خدمة البلاد وإرساء معاني السلم الاجتماعي والوحدة الوطنيّة.



وأطلع الأمين العام لاتحاد عمّال تونس رئيس المجلس على أهداف المنظمة ومساهمتها في النهوض بأوضاع العمال الاجتماعية والاقتصادية والدفاع عن مصالحهم المعنوية والمادية.



كما أبرز دور الاتحاد في معالجة مختلف الملفات المطروحة على الساحة الوطنية، مؤكّدا أهمية الانسجام بين المؤسّسات المهنية والطبقة الشغّيلة واحترام حقوق العمّال بما يكون حافزا لهم على مزيد البذل والمثابرة ، مشيرا إلى استعداد الاتحاد لعقد مؤتمره الوطني الثالث يومي 29 و 30 أبريل الجاري.