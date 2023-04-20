شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تنوّه بالجهود السعودية للتوصُّل إلى حلٍّ سياسيٍ شاملٍ في اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، حرصَ السعودية على الدفع قدمًا بالخطوات الإنسانية اللازمة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية، متمنياً أن تتكللَ اتصالاتها القائمة مع كافة الأطراف اليمنية بإحياء العملية السياسية، وتحقيق حلٍّ شاملٍ ومُستدامٍ في اليمن.

ونوهت الرابطة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ - بالجهود المتواصلة التي تبذُلها المملكة العربية السعودية؛ للتوصُّل إلى حلٍّ سياسيٍ شاملٍ في اليمن، وفق المرجعيات المُتّفق عليها وطنيًا ودوليًا، وتحت إشراف الأمم المتحدة، وفي إطار المبادرة السعودية للسلام في اليمن، التي أعلنت عنها عام 2021.