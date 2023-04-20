شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تنظم اجتماعا تنسيقيا للمجموعة التفاوضية بشأن تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة الدول العربية (إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية- الأمانة الفنية لجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة) على مدى يومين الاجتماع التنسيقي الـ33 للمجموعة العربية التفاوضية بشأن تغير المناخ وذلك عبر "تقنية الاتصال المرئي" بمشاركة أكثر من 80 من المفاوضين من كافة الدول العربية، بالإضافة إلى خبراء من مختلف المنظمات العربية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالموضوع.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية، بأن الاجتماع ناقش أهم نتائج مؤتمر الأطراف ( COP27) وتطورات الموقف بشأن عدد من الموضوعات الفنية من بينها تدابير الاستجابة والتخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار والحصيلة العالمية والانتقال العادل، حيث تم استعراض مستجدات الموقف من جانب ممثلي الدول العربية الأعضاء في المجموعات التفاوضية الدولية الخاصة بالتفاوض حول هذه الموضوعات.

وأكد البيان أهمية عقد الاجتماع وذلك في إطار جهود الأمانة العامة للجامعة العربية لتنسيق المواقف العربية في المفاوضات الخاصة بتغير المناخ واطلاع أعضاء الفريق العربي على المستجدات بشأنها قبل انعقاد مؤتمر الهيئات التابعة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ المقرر عقده في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل في مقر سكرتارية الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في مدينة بون بألمانيا.

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش استراتيجية الدول العربية للحصول على تمويل العمل المناخي وتعبئته (2022-2030) التي تم الانتهاء من إعدادها وتم عرضها على مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في أكتوبر الماضي، وتم منح فرصه أكبر للدول لمراجعتها وإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لإطلاقها في مؤتمر الأطراف القادم (COP28) المقرر عقده في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أواخر العام الحالي.