شكرا لقرائتكم خبر عن نزاع عشائرى طاحن جنوبى العراق وتعزيزات أمنية لإنهائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام عراقية، الأربعاء، بأن نزاعا عشائريا طاحنا شهدته محافظة ذي قار جنوبي البلاد خلال الساعات الماضية.

وذكرت وسائل الإعلام أن مسلحين هاجموا منزل الشيخ جميل الحاتم شيخ عشائر العتاب في قضاء النصر بمحافظة ذي قار وأردوه قتيلا بالإضافة إلى نجله.

وأضافت أن المسلحين الآخرين ينتمون لعشيرة أخرى لم تحدد هويتها.

وأشار إلى أن القوات الأمنية أرسلت تعزيزات كبيرة إلى القضاء للسيطرة عليه.