شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة أول أيام عيد الفطر في العراق واليمن والأردن والسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ديوان الوقف السني، في العراق، يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، وكذلك الأمر في اليمن حيث أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليوم الخميس، أن يوم الجمعة 21 أبريل 2023م هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في اليمن.

كما أعلن كل من السوادن والأردن غدا الجمعة أول أيام عيد العطر.

وكانت السعودية ودول خليجية أعلنت أن غداً الجمعة اول أيام العيد، في حين أعلنت دولة سلطنة عمان ان بعد غد السبت هو أول ايام عيد الفطر المبارك.

ويصادف اليوم حدوث كسوف كلي للشمس، ويُسمى بالكسوف الشمسي الهجين بحسب علماء الفلك؛ لأن القمر اليوم يكون قريبًا من الأرض فيحجب قرص الشمس تماما، وعليه فإن القمر لن يكون مرئيًا في السماء طوال الليل، بحسب الفلكيين، مما قد يؤدي إلى تعذر رصده بالعين المجردة أو التليسكوب.