شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل 3 عناصر إرهابية في بغداد وكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الخميس، اعتقال 3 عناصر إرهابية في محافظتي بغداد وكركوك.



وأوضحت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة؛ تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة بمحافظتي بغداد وكركوك أسفرت عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4/إرهاب في ناحيتي المشاهدة واللطيفية وقرية مراطة الكبيرة في كركوك"، وتم تسليمهم إلى جهات المعنية.