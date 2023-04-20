المجلس الأعلى للقضاء فى ليبيا يستقبل شهادات المواطنين لتحديد موعد عيد الفطر

القاهرة - سامية سيد - أكد المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، الخميس، استقباله لعدد من الشهود الذين رصدوا وشاهدوا هلال شهر شوال، مشيرا إلى أن كافة المحاكم الليبية مفتوحة في كافة المدن وتستقبل الشهادات لوضع حد لحالة الانقسام التي حدثت.

ومن المقرر أن يفصل المجلس الأعلى للقضاء الليبي ويحدد القرار النهائي حول أول أيام عيد الفطر المبارك بعد الانقسام الذي حدث بين دار الإفتاء التابعة لحكومة الوحدة منتهية الولاية التي أعلنت العيد يوم السبت المقبل، في المقابل أكدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية في ليبيا أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان وغد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتأثرت المؤسسات الدينية فى ليبيا بحالة الانقسام التي تعاني منها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وهو ما تسبب في حالة استقطاب في كافة المؤسسات، وهو ما انعكس بشكل سلبي على عمل المؤسسات، ولعل أبرزها دار الإفتاء الليبية، فقد أعلنت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في بيان أن "لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أفادت أنه قد تمت رؤية الهلال هذه الليلة، وعليه فإن غداً الجمعة هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال لهذا العام أربع وأربعين وأربعمائة وألف هجرى".

وهنأت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الليبيين جميعا بالعيد، متمنية أن يعم الأمن والرخاء ليبيا.

في ذات السياق، أعلنت دار الإفتاء الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية السبت القادم أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك دون توضيح الشواهد التي استندت عليها دار الإفتاء للإعلان عن هلال شهر شوال.