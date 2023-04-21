السلطات التونسية: إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية

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القاهرة - سامية سيد - تمكنت السلطات التونسية من إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم الخميس أنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية بالوسط و الساحل من إحباط 8 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 229 مجتازا من بينهم 7 أشخاص مفتش عنهم.



وأشار إلى أن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات قربة ونابل تمكنت من ضبط 11 شخصا بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.



وفي سياق متصل، تمكنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالتضامن مع مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بأريانة من ضبط شخصين لانتمائهما إلى تنظيم إرهابي و صادر في شأنهما أحكام تتراوح بين سنة و سنتين.