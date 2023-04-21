شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس: نحن دولة مستقلة وذات سيادة.. ونرفض التدخل السافر فى شؤوننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه التدخل السافر في الشؤون الداخلية لتونس، قائلا "نحن دولة مستقلة وذات سيادة ولا نقبل بان يتدخل احد في شؤوننا، ولن نسمح لأي كان بان يتدخل في شأننا الداخلي ونحن لسنا دولة مستعمرة أو تحت الوصاية "

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، في مستهل جلسة عمل حول الاستشارة الوطنية المتعلقة بإصلاح التربية والتعليم عقدت بقصر الحكومة بالقصبة.

وقال إن "التونسيين ليسوا تلاميذا ينتظرون دروسا من بعض الأشخاص؛ فنحن لم نعبر عن انشغالنا بالاعتقالات التي وقعت في عدد من الدول حتى في الدول الأوروبية ولكن نعبر عن انشغالنا الحقيقي والصادق حينما يدعونا الواجب الي ذلك".

وشدد سعيد على أن التحقيقات أمام القضاء لعدد من الأشخاص، والتي أثارت إنزعاج عدد من العواصم والجهات "تتعلق بدعوة إلى حرب أهلية"، وأنه "تم تطبيق القانون من قبل قضاة شرفاء"، نافيا في السياق ذاته "اعتقال أي شخص من أجل رأي أبداه أو من أجل موقف اتخذه".

وأبدى استغرابه من عدم انزعاج تلك الجهات سابقا من أحداث دامية شهدتها تونس، منها تفجير حافلة للأمن الرئاسي في أواخر سنة 2015 و حادثة قتل 13 جنديا في شهر رمضان.

وأضاف أن الشعب التونسي لن يفرط في سيادته أبدا وسيواصل مسيرته لتحقيق الثورة .

