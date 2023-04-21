شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. السبت أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، الخميس، أن عيد الفطر المُبارك سيحل بالمغرب غدا السبت الموافق 22 أبريل 2023، وذلك لعدم ثبوت شهر شوال ليستكمل شهر رمضان الفضيل 30 يوما.