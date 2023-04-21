شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا: استفزازات محتملة من قبل مسلحى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ جورينوف، أن مسلحي مدينة إدلب يستعدون لاستفزاز باستخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين، واتهام القوات الروسية والسورية.

وقال جورينوف في مؤتمر صحفي: "وفقا للمعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة من أهالي البلدات في منطقة وقف التصعيد بإدلب، يستعد قادة مجموعات مسلحة في بلدة دير سنبل (26 كم جنوب مدينة إدلب) لاستفزاز باستخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين، واتهام القوات الروسية والسورية".

وكشف عن تسجيل 5 حالات قصف من مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، و"الحزب الإسلامي التركساني" في منطقة إدلب لوقف التصعيد.