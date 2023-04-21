شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يستقبل جموع المهنئين بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مجلس قصر زعبيل بدبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين الذين قدموا له التهاني بهذه المناسبة المباركة. وفق"البيان" الإماراتية .

وتقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، و الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، التهاني والتبريكات من قيادات الأجهزة الأمنية وشرطة دبي والدفاع المدني في دبي، والإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب في دبي، وقادة الأفرع وكبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الدفاع.

كما تقبل نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التهاني من عدد من الوزراء وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وجموع المواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والاسلامية والأجنبية في الدولة.