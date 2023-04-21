شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأردنى: نهضة كبيرة فى قطاع السياحة وحققنا عائدات قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دينا عوني البشير، أمين سر لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار بالبرلمان الأردني، عن تحقيق قطاع السياحة في المملكة عائدات قوية ونهضة كبيرة، بعد فترة من الركود الطويل الذي صاحب أزمة انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أضافت أن الأردن يشهد تغيرًا في مفهوم الترويج للسياحة، سواء الداخلية أو الخارجية، عبر سلسلة من الأنشطة والفاعليات تقوم بها الجهات المعنية، من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة من أجل استقطاب السياح من الخارج والداخل، إضافة إلى وجود مؤسسات تضع برامجها السياحية بتكلفة مخفضة، وأنشطة منظمة مثل "أردنا جنة"، وغيرها من الحملات الإعلانية والترويجية.

وأوضحت أن الأردن نجح في تطوير سياسته الإعلانية للترويج للأماكن السياحية داخل المملكة، وستغلال المؤتمرات والفاعليات الداخلية والخارجية في هذه الدعاية، لا سيما مع وجود أماكن سياحية مميزة وفريدة للمملكة، وكذلك الموقع الجغرافي المثالي.