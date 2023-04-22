شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تشكر الولايات المتحدة على توفير شحنة من القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الشكر إلى السلطات الأمريكية على مبادرتها بتوفير شحنة من القمح الصلب تقدّر ب 25 الف طن إلى تونس بالتنسيق مع البنك الدولي.



وذكرت الخارجية التونسية في بيان الجمعة أن المبادرة تعكس العلاقات الودّية القائمة بين الشعبين الصديقين وتترجم التضامن والتنسيق المثمرين بين تونس والولايات المتحدة الامريكية في مواجهة التحديات والأزمات الدولية على غرار أزمة الغذاء.