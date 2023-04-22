شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الإمارات وكوريا الجنوبية يبحثان التطورات الأخيرة فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، آخر تطورات الأوضاع الأخيرة فى المنطقة.



وناقش الجانبان، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الجهود الدولية المبذولة لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع والعمل من أجل عودة الحوار بين طرفي النزاع وإيجاد تسوية سياسية للأزمة تضمن للسودان وشعبه الاستقرار والأمن والازدهار.



وأكد الوزيران أهمية ضمان سلامة المدنيين ورعايا الدول الأخرى والعاملين في المجال الإنساني، كما أكدا ضرورة الوقف السريع للعمليات العسكرية والحفاظ على مقدرات السودان وشعبه.



وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي إلى أن العودة إلى طاولة الحوار هي السبيل للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في السودان، مؤكدًا أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود المبذولة لوقف التصعيد ومساعدة الأشقاء في السودان على تخطي هذه الأوضاع الصعبة.