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ارتفاع كبير فى توافد العائلات الليبية على تونس.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام تونسية أن توافد العائلات الليبية على تونس عبر راس جدير، شهد ارتفاعا كبيرا الجمعة.

وأفادت إذاعة "جوهرة أف أم" بأن المعبر الحدودي براس جدير شهد منذ الخميس ارتفاعا كبيرا في توافد العائلات الليبية نحو الأراضي التونسية لقضاء فترة العيد.

وأكد مسؤول أمني بالمعبر من الجانب التونسي، أن هذا الارتفاع كان منتظرا وذلك على غرار ما يحدث كل سنة، خاصة أثناء فترة عيد الفطر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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