شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير فى توافد العائلات الليبية على تونس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام تونسية أن توافد العائلات الليبية على تونس عبر راس جدير، شهد ارتفاعا كبيرا الجمعة.

وأفادت إذاعة "جوهرة أف أم" بأن المعبر الحدودي براس جدير شهد منذ الخميس ارتفاعا كبيرا في توافد العائلات الليبية نحو الأراضي التونسية لقضاء فترة العيد.

وأكد مسؤول أمني بالمعبر من الجانب التونسي، أن هذا الارتفاع كان منتظرا وذلك على غرار ما يحدث كل سنة، خاصة أثناء فترة عيد الفطر.