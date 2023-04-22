شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربى يصدر عفوًا على 1518 شخصًا بمناسبة عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر العاهل المغربى الملك محمد السادس، عفوا على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون والموجودون فى حالة سراح، المحكوم عليهم من مختلف المحاكم المغربية، وعددهم 1518 شخصا؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأفاد بيان لوزارة العدل المغربية، الجمعة، بأنه بمناسبة عيد الفطر السعيد لسنة 1444 هجرية 2023 ميلادية أصدر الملك محمد السادس أمرا بالعفو على مجموعة من الأشخاص المعتقلين والموجودين فى حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف المحاكم المغربية وعددهم 1518 شخصا".

وأضاف البيان أنه تم العفو عن مجموعة من المحكوم عليهم فى قضايا التطرف والإرهاب، بعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب.