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الجيش الصومالي ينفذ عملية عسكرية في جوبا السفلى لتعزيز الأمن خلال العيد

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القاهرة - سامية سيد - نفذ الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية اليوم السبت، عملية عسكرية ضد فلول ميليشيات الخوارج في منطقة "أفمدو" التابعة لمحافظة جوبا السفلى، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار خلال عيد الفطر المبارك ومواجهة الأعمال الإجرامية للعناصر الإرهابية.


ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن قائد قوات بمنطقة أفمدو العقيد مهد محمد إسلام تأكيده مواصلة العمليات العسكرية حتى يتم القضاء على فلول ميليشيات الخوارج.


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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