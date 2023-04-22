شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات لــ 256 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم السبت، ارتفاع ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 256 حالة وفاة بين المدنيين و1454 حالة إصابة.

وقالت النقابة على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن الاشتباكات مازالت جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى اللحظة في العاصمة والأقاليم.

وأشارت إلى أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر وبالتحديد مدينة الأبيض، لافتة إلى عدم التمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.