شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتاني: طموحنا جعل الابتكار القوة الدافعة للتنمية الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن حكومته ملتزمة ‏بتنفيذ إطار قانوني يستجيب لمتطلبات ترقية الشركات الناشئة في موريتانيا ويحفز الإبداع والابتكار فى استخدام وتطوير التقنيات الجديدة.



جاء ذلك في تغريدة للرئيس الموريتاني بثتها الرئاسة الموريتانية اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للابتكار الدي يوافق تلثاني والعشرين من أبريل.



ودعت وزارة الرقمنة والتحول الرقمي والابتكار الموريتانية جميع الفاعلين إلى المساهمة الفعالة في إنجاح البرامج والمشروعات التي تطلقها لتسليط الضوء على الابتكار في موريتانيا..معربة عن شكرها لمختلف الفاعلين لانخراطهم الديناميكي في منهجها التشاركي.



كما دعت رواد الأعمال والمبدعين إلى التفكير الأمثل في كيفية استغلال إمكانيات موريتانيا في هذا المجال، مذكرة بأنها ستقوم بنشر سلسلة من الفيديوهات والمنشورات على قنواتها للاتصال لمشاركة رؤية الوزارة والحكومة حول تعزيز الابتكار، وأكدت أنها ستتيح الفرصة لممثلي النظام البيئي الموريتاني ورواد الأعمال الشباب للحديث عن تأثير الابتكار على أنشطتهم.



وتخلد موريتانيا اليوم العالمي للإبداع والابتكار على غرار المجموعة الدولية لتسليط الضوء على أهمية الإبداع والابتكار في ترقية مجالات استراتيجية مثل العلوم والتكنولوجيا والفنون والبيئة والشؤون الاجتماعية، إلى جانب إبراز الدور الذي يلعبه الابتكار والإبداع في نشوء الاقتصادات وفي النمو الاقتصادي والتنمية.