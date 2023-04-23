شكرا لقرائتكم خبر عن المركز السورى للزلازل: تسجيل 17 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى صباح اليوم 9 هزات في لواء إسكندرون تراوحت شداتها ما بين 1.6 و2.4 درجة على مقياس ريختر، و6 هزات في تركيا تراوحت شداتها ما بين 2.0 و3.0 درجة.

وأضاف أن المحطات سجلت أيضا هزة غرب طرطوس بـ 43 كم شدتها 2.2 درجة على مقياس ريختر، إضافة إلى هزة غربي حمص بـ 29 كيلومترا.