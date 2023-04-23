شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية فى الخرطوم تتوقف عن العمل مؤقتا وتجلى موظفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت وزارة الخارجية الأمريكية مؤقتًا العمل في سفارتها في الخرطوم، السودان وأجلت بأمان جميع الأفراد الأمريكيين وعائلاتهم.

وقال بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية إن تعليق العمليات في سفاراتنا هو دائمًا قرار صعب لكن سلامة موظفينا هي مسؤوليتنا الأولى.

وأفاد البيان أن الوزارة اتخذت هذا الإجراء المؤقت بسبب المخاطر الأمنية الجسيمة والمتنامية التي نجمت عن الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.