شكرا لقرائتكم خبر عن الإليزيه: الرئيس الفرنسى يبحث مع نظرائه بالمنطقة الأوضاع فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، اليوم الأحد، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، يتابع ما يجرى فى السودان عن كثب، ويبحث منذ عدة أيام مع نظرائه بالمنطقة الأوضاع فى البلاد، حيث دخل القتال العنيف الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعه الثاني.

وأكد قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي يحشد كل جهوده، من أجل ضمان سلامة الرعايا الفرنسيين بالسودان، حيث قتل أكثر من 400 شخص خلال أسبوع.

كما أكدت الرئاسة الفرنسية: "بالتواصل مع شركائنا، يتم تضافر كل جهود الرئيس لضمان سلامة الجالية الفرنسية هناك، وهي أولوية عاجلة".

وبدأت فرنسا منذ صباح اليوم "عملية إجلاء سريعة" لرعاياها وموظفيها الدبلوماسيين من السودان، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وأوضحت الخارجية الفرنسية أنه يتم رعاية وتقديم الدعم للرعايا الأوروبيين والقادمين من "الدول الشريكة المتحالفة"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قدما "ضمانات أمنية" تسمح بتنفيذ هذه العملية.

ووجهت وزيرة الخارجية كاترين كولونا أمس السبت رسالة تضامن ودعم وطمأنينة للمواطنين الفرنسيين "في المحنة التي يمرون بها" في السودان، قائلة: "تأكدوا أنه يتم تضافر جهود جميع أجهزة الدولة من أجل ضمان سلامتكم".

وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية فإن القتال الذي اندلع في مطلع الأسبوع الماضي بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف أيضا باسم حميدتي أسفر عن مقتل أكثر 400 شخص وإصابة نحو 3551 آخرين.