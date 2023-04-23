شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصائح مفيدة لتجنب زيادة الوزن في العيد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يقترن عيد الفطر في الدول العربية والإسلامية بطقوس مميزة، وأشهرها إعداد كعك العيد وتناوله في وجبة الإفطار وبين الوجبات الأساسية.

ويودّع المسلمون شهر الصيام بفرحة عيد الفطر المبارك، الذي يحل في كثير من البلدان العربية والإسلامية يوم الجمعة الموافق 21 أبريل/ نيسان، وفقًا لرؤية هلال شوال في كل بلد.



وفي أيام عيد الفطر، يخشى الكثيرون من زيادة الوزن بفعل تناول العديد من السعرات الحرارية، سواء في كعك العيد، أو تغيير النظام الغذائي الذي كان يقتصر في الصيام على وجبتي السحور والإفطار.

ولحسن الحظ، هناك بعض النصائح للاستمتاع بكعك العيد دون إضفاء المزيد من الكيلوجرامات للجسم.

وقدم خبراء التغذية العلاجية العديد من النصائح لتجنب زيادة الوزن في العيد، وتتمثل في:

- تحضير حلوى العيد بالشوفان الغني بالألياف.

- تناول أدوية تقليل نسبة السكر في الدم قبل أكل الحلوى بثلث ساعة على الأقل.

- الإكثار من شرب الماء وشرب كوب كل نصف ساعة لحرق الدهون والسكريات.

- تناول عبوة زبادي وطبق سلطة في وجبة الغداء.

- طهي الطعام على البخار للحفاظ على الفيتامينات.

- تحضير السلطة بالخضروات التالية: خيار وخس وجزر وجرير وثوم وليمون وخل وزنجبيل.

- تناول الخضار والبروتين مشويًا والتقليل من الأطعمة المقلية.

- تناول السلطة في وجبة العشاء لحرق الدهون.

- ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة.

تختلف السعرات الحرارية في كعك العيد حسب المقادير المستخدمة في تحضيرها، ويمكن حساب متوسط السعرات الحرارية لكل قطعة كالتالي:

- قطعة كعك سادة: 130 - 200 سعر حراري.

- قطعة بالعجوة: 220 - 240 سعرا حراريا.

- قطعة بالمكسرات: 200 - 220 سعر حراري.

- قطعة بالملبن: 220 - 240 سعرا حراريا.

- قطعة بيتي فور: 80 - 100 سعر حراري.

- قطعة غُريبة: 140 - 160 سعرا حراريا.

- قطعة بسكويت النشادر: 80 - 90 سعرا حراريا.

ويمكن حساب متوسط السعرات الحرارية لكل 100 جرام من كعك العيد كالتالي:

- 100 جرام كحك = 620 سعرا حراريا.

- 100 جرام بيتيفور = 534 سعرا حراريا.

- 100 جرام بسكويت سادة = 470 سعرا حراريا.

- 100 جرام غريبة = 521 سعرا حراريا.