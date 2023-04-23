شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يحدد يونيو المقبل موعدًا لزيارته إلى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قدم له فيها وللشعب الجزائري تهانيه بمناسبة عيد الفطر.

وتطرق الرئيسان إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها .وفق الإذاعة الجزائرية .

وتطرقا أيضا إلى الزيارة المرتبقة للرئيس تبومن إلى فرنسا واتفقا على النصف الثاني من شهر يونيو المقبل موعدا لهذه الزيارة، حيث العمل جار ومتواصل من فريقي البلدين لإنجاحها.

من جهة أخرى، كان الرئيس الجزائرى قد أشار فى تصريحات سابقة ، إلى أن الجزائر، التي تكسب في هذه الـمرحلة وفي كل القطاعات والمجالات رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ستواصل على نطاق واسع التوجه نحو تعزيز الإنجازات، وتثبيت أركان الدولة الحديثة، التي تسود فيها قيم المواطنة، وينعم فيها المجتمع بالاستقرار والسكينة، وتكون في أفضل المواقع للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، مع تمام الإدراك لدورها المحوري، ولمكانتها على خارطة توازنات السياق الإقليمي والدولي الراهن، وما يشهده من توتر، أصبح يطبع العلاقات الدولية، وينذر بتداعيات مقلقة.