شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفلسطينى يهنئ نظيره السعودى بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودى، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأحد، من وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي. وفق"واس".

وجرى خلال الاتصال، استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع مجالات التعاون المشترك، كما ناقش الجانبان آخر التطورات في فلسطين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن جهة أخرى، تلقى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قدم له فيها وللشعب الجزائري تهانيه بمناسبة عيد الفطر.

وتطرق الرئيسان إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها .وفق الإذاعة الجزائرية .

وتطرقا أيضا إلى الزيارة المرتبقة للرئيس تبومن إلى فرنسا واتفقا على النصف الثاني من شهر يونيو المقبل موعدا لهذه الزيارة، حيث العمل جار ومتواصل من فريقي البلدين لإنجاحها.