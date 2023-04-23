شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع 4 طائرات حربية أردنية لإجلاء 260 من الجالية فلى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقلعت أربع طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني، اليوم الأحد، من مطار "ماركا" العسكري متجهةً إلى السودان، وذلك لإجلاء 260 شخصاً من الجالية الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية.



وتأتي جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بتسيير إقلاع الطائرات بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين خدمة للمواطنين الأردنيين أينما كانوا وفي كافة الظروف الطارئة، وذلك بتقديم كل أشكال الإسناد والدعم لإنجاح عمليات إجلاء المواطنين الأردنيين من جمهورية السودان.