شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى يطالب المجتمع الدولى بإدانة ممارسات جماعة الحوثى ضد المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى، المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن باتخاذ موقف واضح من ممارسات جماعة الحوثى الإرهابية ضد المدنيين والتى تعمق المأساة الإنسانية وتقوض جهود التهدئة وإحلال السلام فى اليمن، وتندرج ضمن سياسات التهجير القسرى للمدنيين وجرائم حرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والعمل على إدراج جماعة الحوثى ضمن قوائم الإرهاب الدولية.

وأدان الإريانى واستنكر بأشد العبارات فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إقدام جماعة الحوثى، على تفجير منازل المواطنين فى منطقة الزور بمديرية صرواح محافظة مأرب، فى أول أيام عيد الفطر المبارك، وتشريد الأسر من النساء والأطفال، فى جريمة حرب وانتهاك سافر للقانون الدولى والإنسانى.



وأوضح الإريانى أن جماعة الحوثى سبق وأن قامت بتفجير قرابة تسعمائة من منازل قيادات الدولة والجيش والأمن والسياسيين والإعلاميين والمشائخ والمواطنين، منذ الانقلاب على الدولة اليمنية، ضمن حملتها الممنهجة للانتقام من معارضيها وتهجيرهم واسرهم قسرا من مناطقهم.



وأشار وزير الاعلام اليمنى الى ان اتخاذ مليشيا الحوثى سياسة تفجير المنازل وتهجير سكانها قسرا، للانتقام من المناهضين لمشروعها الانقلابي، وارهاب واخضاع عامة المواطنين، عمل جبان يكشف وجهها الحقيقى كتنظيم إرهابي، ويعكس موقفها الحقيقى من دعوات التهدئة، وأنها أداة للقتل والتدمير، وعدم جاهزيتها لأن تكون شريك حقيقى فى مسار بناء السلام وارساء الأمن والاستقرار، والتعايش مع باقى اليمنيين.