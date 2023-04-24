شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى السعودى يحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت المديرية العامة للدفاع المدنى السعودى إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الاثنين حتى الخميس المقبل، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وبينت المديرية العامة أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدى إلى جريان السيول ورياح هابطه نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وأجزاء من منطقة الرياض، تشمل الرياض العاصمة والدرعية ورماح والخرج والمزاحمية وحوطة بني تميم والحريق والقويعية والمجمعة والزلفى وثادق وشقراء وضرما والغاط وعفيف والدوادمى وحريملاء والدلم ومرات والأفلاج ووادى الدواسر والسليل، وستتأثر مناطق عسير والباحة وجازان ونجران والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة.

وأوضحت أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة فى مجملها ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة، تشمل العاصمة المقدسة وبحرة وخليص والكامل والجموم والليث، وستتأثر مناطق تبوك والشرقية والجوف والحدود الشمالية.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدنى على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى.