شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: حافلات مكة نقلت أكثر من 7 ملايين مستخدم خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مشروع النقل العام لحافلات مدينة مكة المكرمة، عن ملخص إنجازاته خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك سعيًا في توفير الراحة للمعتمرين وضيوف الرحمن وقاصدي بيت الله الحرام. وفق صحيفة"سبق".

وبلغت عدد المسارات 12 مسارًا، ومتوسط الرحلات اليومية أكثر من 4.1 آلاف رحلة؛ فيما بلغ متوسط المستخدمين يوميًّا 258.5 ألف مستخدم؛ في حين بلغ إجمالي عدد الرحلات أكثر من 120 ألف رحلة، مع بلوغ عدد المستخدمين أكثر من 7.5 ملايين مستخدم.

ومن جهة أخرى، استفاد أكثر من 55 ألف زائر ومعتمر، من الخدمات الطبية التي قدمتها الكوادر العاملة في المراكز الصحية بجوار المسجد النبوي، وفي منافذ الوصول خلال شهر رمضان المبارك هذا العام. وفق"واس".

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي، أن 10797 زائراً، تلقوا العناية الطبية في مستشفى الحرم خلال شهر رمضان في مختلف التخصصات الطبية الأولية، فيما استقبل مركز صحي الصافية 15040 زائراً لتلقي خدمات الرعاية الطبية خلال الشهر الفضيل، بالتنسيق مع الكوادر الميدانية من العاملين والعاملات في المجال الصحي الرسميين والمتطوعين في ساحات المسجد النبوي, إضافة إلى 1240 زائراً تلقوا العناية الطبية خلال زيارتهم لمركز صحي باب جبريل الذي يفتح أبوابه على مدار الساعة على في الجهة الشرقية لساحات المسجد النبوي.

وتابع التجمع الصحي، أن مركز صحي قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة، الذي يعد أحد المنافذ الحيوية التي يفد عبرها الزائرون والمعتمرون أثناء قدومهم للمدينة المنورة استقبل خلال شهر رمضان 1791 حالة قدمت الرعاية الطبية لها من الكادر الطبي الذي يعمل في المركز على مدار الساعة لمواكبة رحلات القدوم والمغادرة عبر القطار.