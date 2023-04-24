شكرا لقرائتكم خبر عن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مدينة "أريحا" بعد يومين من غلقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة (أريحا) ومخيم عقبة جبر، في شرق الضفة الغربية، اليوم الاثنين، وسط اندلاع مواجهات عنيفة، وذلك بعد يومين من غلق مداخل المدينة وتضييق الخناق على سكانها.

وقال شهود عيان "إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم "عقبة جبر" بالمدينة وانتشرت في أزقته واعتلت أسطح بعض المنازل، كما اقتحمت المدينة وانتشرت في عدة أحياء منها.. وشهدت المدينة والمخيم مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز تجاه الفلسطينيين.

كما واصلت قوات الاحتلال إغلاق جميع مداخل أريحا لليوم الثالث على التوالي، ونصبت حواجز عسكرية على كافة مداخلها وتعيق حركة الفلسطينيين.