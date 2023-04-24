شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا في الخرطوم: نعمل على إجلاء المواطنين الروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الروسي لدى السودان أندريه تشيرنوفول، اليوم الإثنين، إن الجانب الروسي يعمل على إجلاء المواطنين الروس من السودان، آخذًا بعين الاعتبار جميع المخاطر.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تشيرنوفول لوكالة أنباء "تاس" الروسية ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تستعد حاليا لإجلاء رعاياها من السودان.



وأوضح السفير أن الجانب الروسي يعمل على وضع سيناريوهات مختلفة من أجل إتمام عملية الإجلاء، موضحا أن التأخير كان بسبب تقييم بعض المخاطر والتهديدات التي يجب التقليل منها.