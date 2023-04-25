شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية السعودية واليابان يبحثان جهود وقف التصعيد في السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، مع وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين، وتهدئة التوترات المتصاعدة في عددٍ من المواقع الحيوية داخل السودان.



كما جرى خلال الاتصال - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - استعراض أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها.