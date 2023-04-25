شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يعزى مصر فى وفاة مساعد الملحق الإدارى بسفارتها فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا، لاستشهاد السيد/ محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان.

وأعرب "العسومي في بيان صحفي عن تقدير البرلمان العربي للجهود الحثيثة التي تقوم بها البعثة الدبلوماسية المصرية وغيرها من البعثات الدبلوماسية في ظل الظروف بالغة التعقيد التي يمر بها السودان حاليا، مجددا دعوته لكافة الأطراف السودانية بضرورة تغليب الحكمة والانصياع لصوت العقل والوقوف الفوري لإطلاق النار، والجلوس على طاولة المفاوضات، حقنا لدماء السودانيين وكافة المتواجدين على الأراضي السودانية من بعثات دبلوماسية ومقيمين وغيرهم.