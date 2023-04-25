شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية لبنان: العمل على إجلاء ما تبقى من اللبنانيين بالخرطوم خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية العمل استثنائيا ولمرة واحدة فقط على إجلاء ما تبقى من اللبنانيين بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء بمجرد أن تسمح الظروف الميدانية بذلك.