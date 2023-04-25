شكرا لقرائتكم خبر عن سول: وصول 28 كوريا جنوبيا من العالقين فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصل 28 كوريا جنوبيا كانوا عالقين في السودان، وسط الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى مطار سول بالأمان اليوم الثلاثاء، على متن طائرة نقل عسكري (كي سي -330).

وأفادت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) بأن الكوريين غادروا الخرطوم متجهين الى بورتسودان برا؛ حتى وصلوا الى ميناء بورتسودان شمال شرق السودان، ثم أقلتهم طائرة (سي -130جاي)، للنقل تابعة للقوات الجوية الكورية التي كانت في انتظارهم في مطار بورتسودان، إلى جدة بالمملكة العربية السعودية وعادوا إلى كوريا على متن طائرة (كي سي-330).