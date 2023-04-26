شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: قطار الحرمين نقل أكثر من 818 ألف مسافر خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، نجاح خطتها التشغيلية المعلنة لشهر رمضان 1444هـ، حيث بلغ عدد المسافرين على رحلات قطار الحرمين السريع أكثر من 818 ألف مسافر بارتفاع 265% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ،كما وصل عدد الرحلات التي تم تسييرها إلى أكثر من 2,540 رحلةً، حيث تجاوز عدد الرحلات اليومية التي تم تشغيلها خلال الشهر الكريم 115 رحلةً، بنسبة التزام لمواعيد وصول الرحلات تجاوزت 97%.



وأشارت الخطوط الحديدية - في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - رفع الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين الشريفين السريع خلال شهر رمضان المبارك، وزيادة عدد رحلاته اليومية بوتيرة متصاعدة تدريجية تصل إلى أكثر من 100 رحلة في اليوم الواحد، وإتاحتها لأكثر من مليون مقعد للتنقل بين محطات قطار الحرمين السريع الـ5، مما أسهم في توفير خيارات أوسع لتنقل المسافرين بمنسوبية واختيار الأوقات المناسبة لهم.