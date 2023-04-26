شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: إحباط 51 عملية اجتياز للحدود وانتشال 58 جثة وإنقاذ 1242 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت السطات التونسية 51 عملية اجتياز، وقامت بإنقاذ 1242 شخصا، وانتشال 58 جثة من طرف إقليم الحرس البحري بالوسط، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان الثلاثاء - أن وحدات المناطق البحرية بالوسط (صفاقس، قرقنة والمهدية) تمكنت أول أمس من إحباط 39 عملية اجتياز ونجدة وإنقاذ 773 شخصا وانتشال 30 جثة، واعتراض أمس 12 عملية ونجدة وإنقاذ 469 شخصا مع انتشال 28 جثة، من بينهم 1207 جنسيات أفريقيا، جنوب الصحراء، وبعض العرب الأجانب والبقية جنسية تونسية مع إحالة الجثث على ذمة الطب الشرعي.

وأشار إلى أن وحدات المنطقة البحرية بالمنستير تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة بسواحل البقالطة وضبط 19 تونسيا من بينهم عائلة مكونة من 5 أشخاص، وتم حجز مراكب وزوارق بحرية وعجلات مطاطية وكمية من البنزين، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.