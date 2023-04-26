شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يقتحمون "الأقصى" ويرفعون علم الاحتلال فى باحاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى، ورفعوا علم الاحتلال فى باحاته بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، فى بيان صحفى، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروح عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة.

وقال شهود عيان، إن عددا من المستوطنين رفعوا علم الاحتلال الإسرائيلي داخل باحات المسجد الأقصى وأدوا ما يسمى "السجود الملحميّ".

وكثفت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.