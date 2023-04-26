شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يغلق مفرقا رئيسيا شمال رام الله لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، مفرق "عيون الحرامية"، الرئيسى، شمال محافظة رام الله والبيرة، على الطريق السريع المؤدى إلى محافظتى "نابلس" و"جنين" شمالا، وذلك لليوم الثانى على التوالى بدعوى إطلاق فلسطينى الرصاص على مستوطن وإصابته فى هذه المنطقة.