شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يغلق مفرقا رئيسيا شمال رام الله لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، مفرق "عيون الحرامية"، الرئيسى، شمال محافظة رام الله والبيرة، على الطريق السريع المؤدى إلى محافظتى "نابلس" و"جنين" شمالا، وذلك لليوم الثانى على التوالى بدعوى إطلاق فلسطينى الرصاص على مستوطن وإصابته فى هذه المنطقة.
وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة منذ ساعات الصباح الباكر فى المنطقة، ومنعت مرور السيارات الفلسطينية من هذا المفرق الرئيسي.
ولم تكتف قوات الاحتلال بغلق المفرق المذكور فقط، ولكنها شددت إجراءاتها العسكرية على الطريق الواصل بين "جنين" و"نابلس" أيضا، ليجد الموظفون والتجار والطلبة صعوبة بالغة في الانتقال بين محافظات شمال ووسط الضفة.