شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الصومالية: إجلاء 18 من الصوماليين العالقين بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الأربعاء، إجلاء 18 من المواطنين الصوماليين الذين كانوا عالقين فى السودان، وهبطت صباح اليوم طائرة تقل أول دفعة من المواطنين على مطار آدم عدى الدولى بمقديشو.