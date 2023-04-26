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مركز الزلازل السورى: تسجيل 17 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطنى للزلازل السورى، تسجيل 17 هزة أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل أعلاها فى لواء إسكندرون بقدر 4 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السورية - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 8 هزات في لواء إسكندرون، تراوحت شداتها بين 1.6 و4 درجات، وسجلت 6 هزات في تركيا، تراوحت شداتها بين 2.3 و3.8.. مضيفا أنه من الهزات المسجلة 3 هزات غرب حماة بـ 9 كم بمقدار 3.2 درجة على مقياس ريختر على عمق 10.1، وشمال شرق طرطوس بـ 43 كم بقدر 1.5 درجة، وشمال ريف دمشق ب 19 كم بقدر 2.3 درجة على مقياس ريختر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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