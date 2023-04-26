شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس COP28 يؤكد ضرورة تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية قبل انطلاق المؤتمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتى والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخى COP28 الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن رؤية الإمارات حول العمل المناخى تتمثل في كونه يشكّل فرصة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، منوها بضرورة تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية قبل انطلاق المؤتمر في نوفمبر، ليتسنى لكافة المعنيين حول العالم وضع أساس راسخ لعقد قمة مناخية ناجحة.

جاء ذلك خلال مشاركته عن بُعد في فعالية "إنشاء هيكل مالي دولي للمستقبل: بريدجتاون 2.0" التي نظمتها، رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، وقال "إن مبادرة بريدجتاون تسلط الضوء على أن مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف غير قادرة على مواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين، وأن التمويل المناخي غير متوفر بشكل كافٍ وميسَّر وبتكلفة مناسبة للدول النامية والاقتصادات الناشئة، وأنه عندما يتم تخصيص الأموال، فإنها لا تصل إلى وجهتها المطلوبة بسبب الإجراءات الروتينية؛ ما يعرض أهداف المناخ والتنمية المستدامة للخطر".

وأكد أن هناك ضرورة لإنشاء آليات فعالة لتوفير التمويل المناخي للاقتصادات النامية والناشئة لضمان تفادي مسارات التنمية كثيفة الانبعاثات، موضحا أنه مع تبقي سبع سنوات فقط على موعد تحقيق أهداف "اتفاق باريس"، فقد أصبحت الحاجة إلى التمويل أكثر إلحاحاً، مشدداً على أن نجاح هذا الاتفاق يعتمد على إيجاد حلول ناجحة لتوفير التمويل المناخي المطلوب.

وأشار الجابر إلى أن زيادة حجم الاستثمارات في الدول الأكثر احتياجاً، وتحسّن القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة بشكل ملموس يعتمد على إجراء إصلاحات مالية تسهم في توفير مزيد من القروض المُيّسرة بتكلفة معقولة، وحشد جهود القطاع الخاص لتمويل الاقتصادات الناشئة والنامية.